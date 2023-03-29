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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Швейцарии выдала свой лучший старт в отборочной кампании в 21-м веке

29 Марта 2023 • 06:14 Комментировать
Швейцария
3:0
Израиль
окончен

Два матча провела сборная Швейцарии в новой отборочной кампании, на сей раз к чемпионату Европы 2024 года, который пройдет, как известно, в Германии. Оба матча были выиграны с общим преимуществом в восемь голов - пять мячей получила сборная Беларуси, еще три команда Израиля.

Столь удачного старта в отборочном цикле к чемпионату мира или Европы у сборной Швейцарии в 21-м веке еще не было, в последний раз она столь же хорошо начала цикл в 1992-м году, когда стартовал отбор к ЧМ-1994. Тогда первые два матча были выиграны с общим счетом 9:1 - 6:0 у сборной Эстонии, а затем 3:1 с командой Шотландии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии ЧМ-1994
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