Сборная Швейцарии выдала свой лучший старт в отборочной кампании в 21-м веке

Два матча провела сборная Швейцарии в новой отборочной кампании, на сей раз к чемпионату Европы 2024 года, который пройдет, как известно, в Германии. Оба матча были выиграны с общим преимуществом в восемь голов - пять мячей получила сборная Беларуси, еще три команда Израиля.

Столь удачного старта в отборочном цикле к чемпионату мира или Европы у сборной Швейцарии в 21-м веке еще не было, в последний раз она столь же хорошо начала цикл в 1992-м году, когда стартовал отбор к ЧМ-1994. Тогда первые два матча были выиграны с общим счетом 9:1 - 6:0 у сборной Эстонии, а затем 3:1 с командой Шотландии.