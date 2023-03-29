Сборная Испании проиграла в квалификации к чемпионату Европы впервые с 2014 года

Сборная Испании неудачно слетала в Шотландию на матч второго тура отборочного турнира к чемпионату Европы, она пропустила два мяча от Скотта Мактоминая и проиграла игру. Как оказалось, это было не только первое поражение сборной Испании от шотландцев с 1984 года, но и первое поражение «красной фурии» в отборочных турнирах к чемпионату Европы с 2014 года.

Тогда команда проиграла со счетом 1:2 сборной Словакии, и с тех пор провела девятнадцать матчей в отборе к европейскому первенству, выиграв семнадцать из них.

В следующем туре сборная Испании сыграет на выезде с грузинами, но это будет лишь осенью.