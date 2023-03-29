Мактоминай: «Такие вечера запоминаются»

Во втором туре отборочного цикла к чемпионату Европы сборная Шотландии при яростной поддержке своих поклонников расправилась с испанцами со счетом 2:0.

Итоги матча прокомментировал футболист «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай, который считает, что его команде помогла поддержка фанатов.

- Мы сыграли очень, очень хорошо, смогли использовать свои возможности. Что касается поддержки - никогда такого не видел! Я думаю, что такие вечера и создают репутацию сборной, люди помнят их потом и по 20, и по 30 лет, - цитирует слова Мактоминая BBC Sport.

В следующем туре сборная Шотландии сыграет с Норвегией.