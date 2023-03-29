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Кейн надеется забить 100 голов за сборную Англии

29 Марта 2023 • 00:32 Комментировать

Нападающий английской сборной Гарри Кейн ставит перед сбой амбициозные задачи - он хочет забить сто голов за национальную команду. В матче со сборной Украины ему удалось забить свой 55-й гол и повысить планку уже и без того рекордного достижения в истории английской сборной.

- Добраться до ста голов будет, конечно, непросто, но я не исключаю ничего. Я считаю, что я еще очень молод, мне 29, я в расцвете сил и собираюсь играть за сборную Англии так долго, как смогу, - цитирует слова Гарри Кейна BBC Sport.

Напомним, что английский нападающий дебютировал в сборной своей страны в 2015 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн
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