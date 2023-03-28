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Чемпионат Европы по футболу 2024

Чалханоглу получил травму в матче за сборную Турции

28 Марта 2023 • 23:13 Комментировать
Турция
0:2
Хорватия
1 100.00 X 22.00 2 1.02
2-й тайм

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу был заменён из-за повреждения.

Футболист вышел в стартовом составе проходящего сейчас поединка отборочной стадии Евро-2024 против Хорватии, но уже на 38-й минуте был вынужден покинуть поле. Согласно Football Italia, 29-летний хавбек «нерадзурри» получил мышечную травму левого бедра. Ожидается, что степень серьёзности повреждения будет выявлена в ближайшие дни после обследования.

В активе Хакана Чалханоглу три гола и шесть ассистов в 36 матчах за «Интер» в текущем сезоне.

Текстовая трансляция поединка сборных Турции и Хорватии представлена на сайте LiveResult.

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Интер Милан Сборная Турции Хакан Чалханоглу
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ТУРЦИЯ ХОРВАТИЯ
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