Чалханоглу получил травму в матче за сборную Турции

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу был заменён из-за повреждения.

Футболист вышел в стартовом составе проходящего сейчас поединка отборочной стадии Евро-2024 против Хорватии, но уже на 38-й минуте был вынужден покинуть поле. Согласно Football Italia, 29-летний хавбек «нерадзурри» получил мышечную травму левого бедра. Ожидается, что степень серьёзности повреждения будет выявлена в ближайшие дни после обследования.

В активе Хакана Чалханоглу три гола и шесть ассистов в 36 матчах за «Интер» в текущем сезоне.

Текстовая трансляция поединка сборных Турции и Хорватии представлена на сайте LiveResult.