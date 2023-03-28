Армения сыграла вничью с Кипром, у Сперцяна голевой пас

Во вторник вечером товарищеский матч проводили сборные Армении и Кипра. Команды не выявили сильнейшего – после финального свистка на табло в Ереване горел счёт 2:2. Отметим, что в составе армянской сборной результативным пасом отметился полузащитник Эдуард Сперцян, который на клубном уровне представляет «Краснодар».
Ранее на старте отбора на Евро-2024 сборная Армении проиграла Турции (1:2), а сборная Кипра – Шотландии (0:3).
Протокол игры
|43'Каро Андреас (0:1)
|(1:1) Grant-Leon Ranos51'
|(2:1) Grant-Leon Ranos59'
|83'Христофи Димитрос (2:2)
Бучнев Станислав•Давидян Давид•Пилоян Эрик•Ароян Вараздат•Тикнизян Наир•Сперцян Эдуард•Губасарян Ерджаник•Иву Угучукву•Бичахчян Ваан•Адамян Саркис•Grant-Leon Ranos
Панайи Костас•Каро Андреас•Роберж Валентин•Лайфис Константинос•Иоанну Михалис•Шполярич Данило•Кусулос Янис•Харалампус Харалампос•Панайоту Антреас•Ционис Маринос•Какулис Андроникос
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