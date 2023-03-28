Армения сыграла вничью с Кипром, у Сперцяна голевой пас

Во вторник вечером товарищеский матч проводили сборные Армении и Кипра. Команды не выявили сильнейшего – после финального свистка на табло в Ереване горел счёт 2:2. Отметим, что в составе армянской сборной результативным пасом отметился полузащитник Эдуард Сперцян, который на клубном уровне представляет «Краснодар».

Ранее на старте отбора на Евро-2024 сборная Армении проиграла Турции (1:2), а сборная Кипра – Шотландии (0:3).