Тедеско: «Мы хотим одержать победу над сборной Германии»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался в преддверии товарищеского матча против национальной команды Германии.

«Я всегда хочу побеждать, но мне нечего доказывать немцам. На самом деле, тренер не является такой важной фигурой, разницу на поле делают футболисты. Сборная Германии продолжает оставаться сильной, несмотря на 14-е место в рейтинге ФИФА. Мы хотим одержать победу в этой встрече», — заявил Тедеско на пресс-конференции.

Контрольный поединок между сборными Германии и Бельгии состоится сегодня, 28 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:45 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.