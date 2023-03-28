Сборная Италии хочет натурализовать 10 аргентинцев

В Италии хотят натурализовать сразу десятерых аргентинских футболистов. Пример Матео Ретеги понравился тренерскому штабу «скуадры адзурры».
Как стало известно журналистам Tuttomercatoweb, процесс натурализации будет запущен в отношении следующей группы игроков: Николас Капалдо («Зальцбург»); Николас Валентини («Бока Хуниорс»); Игнасио Пуч («Атлетико Тукуман»); Томас Поццо («Индепендьенте»); Джино Инфантино («Росарио Сентраль»); Хуан Сфорца («Ньюэллс Олд Бойз»); Хусто Джани («Ньюэллс Олд Бойз»); Джанлука Престианни («Велес Сарсфилд»); Педро де ла Вега («Ланус»); Лукас Бельтран («Ривер Плейт»).
В последнем матче Италия на выезде победила Мальту со счетом 2:0.
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