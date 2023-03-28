Жиру превзошёл рекорд Тюрама в сборной Франции

Форвард сборной России Оливье Жиру поучаствовал в поединке отбора чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Ирландии (1:0). На момент этой встречи нападающему было 36 лет и 178 дней. Таким образом, Оливье стал самым возрастным полевым игроком с 2000 года, принявшим участие в официальном матче «трёхцветных».

Как сообщает Footmercato, нападающий обогнал по этому показателю защитника Лилиана Тюрама, который сыграл за Франию в возрасте 36 лет и 164 дней.

В общей сложности Жиру принял участие в 121 поединке за национальную команду. На счету нападающего 53 забитых мяча.