Ван дер Ваарт сравнил игрока сборной Нидерландов с Месси

Экс-футболист мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт высказался в поддержку нападающего Мемфиса Депая. Игрока раскритиковали за неудачное выступление в провальном матче против команды Франции (0:4) в отборе чемпионата Европы – 2024.

«Депай остается нашим лучшим футболистом, даже если показывает не самую лучшую игру. Его можно назвать нашим нидерландским Месси. Если он сыграет плохо, то все камни сразу же летят в него. Первый, кого винят в неудачах, - это Мемфис, - передает слова Рафаэля NOS.

Вчера, 27 марта, сборная Нидерландов отпраздновала победу над Гибралтаром со счетом 3:0.