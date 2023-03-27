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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Швеции забила 5 голов Азербайджану, австрийцы дожали команду Эстонии

27 Марта 2023 • 23:40 Комментировать
Швеция
5:0
Азербайджан
окончен

После фиаско в матче с бельгийцами сборная Швеции отыгралась на соперниках из Азербайджана, забив много «сухих» мячей. Реализация моментов у северян была на высоте при не очень большом количестве ударов. В конце первого тайма метко пробил Эмиль Форсберг, реализовав выход один на один. После перерыва Александр Исак прострелил от лицевой линии, и мяч срезался в створ от защитника. В концовке Виктор Дьёкереш наказал соперников за грубую ошибку в обороне - 3:0. Перед финальным свистком гости «попыли» и напроскали еще - 0:5.

Сборная Австрии едва не оступилась в игре с эстонцами. В дебюте Михаэль Грегорич не смог забить пенальти. А вот гости не простили соперника и вели добрый тайм после точного удара Рауно Саллинена. Флориан Кайнц отыграл перевес балтийцев, а Грегорич лишь на 88-й минуте забил победный гол - 2:1.

Протокол игры  
Швеция5:0Азербайджан
(1:0) Форсберг Эмиль38'  
(2:0) Мустафазаде Бахлул65'  
(3:0) Дьёкереш Виктор79'  
(4:0) Карлссон Йеспер III88'  
(5:0) Эланга Энтони89'  
Ольсен РобинВальквист ЛинусЛинделоф ВикторЭкдаль Хьяльмар 46' (Хиен Исак ( 46') Гудмундссон ГабриэльКулушевски Деян 82' (Карлссон Йеспер III ( 82') Густафссон СамуэльСванберг МаттиасФорсберг Эмиль 70' (Карлстрём Йеспер ( 70') Дьёкереш Виктор  24' 87' (Эланга Энтони ( 87') Исак Александр 70' (Классон Виктор ( 70')
Запасные: Йоханссон ВикторСема КенОлссон КристофферНордфельдт КристофферСтарфельт КарлКуртулус ЭдвинКайсон Робин
Балаев ЭмилХагверди Ходжатолла 73' (Гусейнов Джалал ( 73') Мустафазаде БахлулКривоцюк АнтонДжафаргулиев Элвин  28' 73' (Алескеров Намик ( 73') Махмудов ЭминАлмейда РичардИсаев Алексей  45' 82' (Гурбанлы Муса ( 82') Байрамов ТуралДадашов РенатШейдаев Рамиль
Запасные: Иманов ЮсифОзобич ФилипАхмедзаде РустамКоку ОзанАгаев СалахатДжамалов ЭлвинАлиев АзерХасан-Ализаде БахтиярСалахлы Азер
27 марта. Стадион "Френдс Арена".
Протокол игры 
Австрия2:1Эстония
  25' Саппинен Рауно (0:1)
(1:1) Кайнц Флориан 68'  
(2:1) Грегорич Михаэль 88'  
Линднер Хайнц  Пош Штефан   82' (Онисиво Карим (   82' Дансо Кевин  Данилюк Флавиус   46' (Адаму Чуквубике (   46' Мвене Филлипп  Лаймер Конрад  Зайвальд Николас  Любичич Деян   46' (Алаба Давид (   46' Виммер Патрик   61' (Кайнц Флориан (   61' Грегорич Михаэль  Баумгартнер Кристоф   90' (Шмид Романо (   90')
Запасные: Хедль Никлас  Прасс Александр  Пенц Патрик  Вайманн Андреас  Забитцер Марсель  Ульмер Андреас  Ауэр Йонас
Хейн Карл-Якоб  Тамм Йоонас  Метс Кароль  Кяйт Маттиас   58'  Паскочи Максим   34'  Пикк Артур   90' (Рейнкорт Стэн (   90' Синявский Василий   80'  Зенёв Сергей   90' (Тунёв Георгий (   90' Васильев Константин  Миллер Мартин   80' (Шейн Рокко Роберт (   80' Саппинен Рауно   85' (Оямаа Хенрик (   85')
Запасные: Кууск Мяртен  Тенисте Тайо  Баранов Никита  Сорга Эрик  Липп Марко  Тоугяс Эрко  Игонен Матвей  Валлнер Карл-Андре
 27 марта. Стадион "Raiffeisen Arena".

 

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Сборная Австрии Сборная Азербайджана Сборная Эстонии Сборная Швеции
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