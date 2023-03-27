Сборная Швеции забила 5 голов Азербайджану, австрийцы дожали команду Эстонии

После фиаско в матче с бельгийцами сборная Швеции отыгралась на соперниках из Азербайджана, забив много «сухих» мячей. Реализация моментов у северян была на высоте при не очень большом количестве ударов. В конце первого тайма метко пробил Эмиль Форсберг, реализовав выход один на один. После перерыва Александр Исак прострелил от лицевой линии, и мяч срезался в створ от защитника. В концовке Виктор Дьёкереш наказал соперников за грубую ошибку в обороне - 3:0. Перед финальным свистком гости «попыли» и напроскали еще - 0:5.

Сборная Австрии едва не оступилась в игре с эстонцами. В дебюте Михаэль Грегорич не смог забить пенальти. А вот гости не простили соперника и вели добрый тайм после точного удара Рауно Саллинена. Флориан Кайнц отыграл перевес балтийцев, а Грегорич лишь на 88-й минуте забил победный гол - 2:1.