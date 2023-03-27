Бруну Фернандеш раскритиковал португальскую газету

После матча против сборной Люксембурга Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш в интервью по-разному оценили старт отбора на Евро под руководством нового тренера. Газета Record решила поддать парку и противопоставила слова футболистов, будто Фернандеш не согласен с Роналду. Бруну отписался в комментариях в одной из социальных сетей.

«Не создавайте проблемы там, где их нет. Делайте свою работу серьёзно и не вырывайте мои слова из контекста. Не пишите так, как вам нравится, только ради кликов на вашем сайте. Журналистика в Португалии гнилая», - написал Бруну.

Напомним, что сборная Португалии в марте разгромила Лихтенштейн и Люксембург – 4:0 и 6:0 соответственно.