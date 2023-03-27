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Бруну Фернандеш раскритиковал португальскую газету

27 Марта 2023 • 18:21 Комментировать

После матча против сборной Люксембурга Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш в интервью по-разному оценили старт отбора на Евро под руководством нового тренера. Газета Record решила поддать парку и противопоставила слова футболистов, будто Фернандеш не согласен с Роналду. Бруну отписался в комментариях в одной из социальных сетей.

«Не создавайте проблемы там, где их нет. Делайте свою работу серьёзно и не вырывайте мои слова из контекста. Не пишите так, как вам нравится, только ради кликов на вашем сайте. Журналистика в Португалии гнилая», - написал Бруну.

Напомним, что сборная Португалии в марте разгромила Лихтенштейн и Люксембург – 4:0 и 6:0 соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Бруну Фернандеш
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