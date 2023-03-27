Роналду оторвался от Месси по голам в сборных

Криштиану Роналду оформил дубль в воскресном матче сборной Португалии против Люксембурга (6:0) во втором туре отбора на чемпионат Европы – 2024. Таким образом, Роналду теперь имеет на своём счету 122 гола за национальную сборную. Португалец оторвался от Лионеля Месси по голам на международном уровне. Аргентинец забивал за сборную своей страны 99 раз.

Следующая пауза на матчи национальных сборных пройдёт в июне.

Отметим, что на клубном уровне Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Что до Лионеля Месси, то он представляет французский «ПСЖ».

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