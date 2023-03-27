Капитан сборной Грузии: «Хвича — изумительный игрок, обожаю выходить против него на тренировках»

Капитан сборной Грузии Гурам Кашия поделился мнением о своём партнёре по национальной команде, нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

35-летний защитник признался, что ему очень нравится играть против Кварацхелии на тренировках.

«Хвича — изумительный игрок. Обожаю выходить против него на тренировках. Невероятный талант и очень хороший профессионал», — приводит слова грузинского футболиста «Чемпионат».

Напомним, завтра, 28 марта, сборная Грузии встретится с командой Норвегии в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.