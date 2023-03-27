Люксембург – «любимая» сборная Роналду

В воскресенье вечером сборная Португалии не заметила Люксембург, забив скромному сопернику шесть безответных мячей )6:0). Два из них на свой счёт записал звёздный форвард Криштиану Роналду.

Именно сборной Люксембурга Роналду в своей международной карьере забивал чаще всего – 11 раз. На этот факт обращает внимание Sports.ru.

Дальше в списке «любимых» для Криштиану национальных команд идут сборные Литвы и Швеции, которым он забивал по 7 раз.

Следующая международная пауза на матчи сборных будет в июне.

Отметим, что на клубном уровне Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср». Контракт португальца в Саудовской Аравии рассчитан до средины 2025 года.