Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Люксембург – «любимая» сборная Роналду

27 Марта 2023 • 14:34 Комментировать

В воскресенье вечером сборная Португалии не заметила Люксембург, забив скромному сопернику шесть безответных мячей )6:0). Два из них на свой счёт записал звёздный форвард Криштиану Роналду.

Именно сборной Люксембурга Роналду в своей международной карьере забивал чаще всего – 11 раз. На этот факт обращает внимание Sports.ru.

Дальше в списке «любимых» для Криштиану национальных команд идут сборные Литвы и Швеции, которым он забивал по 7 раз.

Следующая международная пауза на матчи сборных будет в июне.

Отметим, что на клубном уровне Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср». Контракт португальца в Саудовской Аравии рассчитан до средины 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Люксембурга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фарерские острова (до 17 лет) (жен) Фарерские острова (до 17 лет) (жен)
Молдова (до 17 лет) (жен) Молдова (до 17 лет) (жен)
6
0
Видео
Отменен
Северная Ирландия (до 17 лет) (жен) Северная Ирландия (до 17 лет) (жен)
Армения (до 17 лет) (жен) Армения (до 17 лет) (жен)
0
0
Видео
27.03.23 в 16:00
Греция (до 17 лет) (жен) Греция (до 17 лет) (жен)
Литва (до 17 лет) (жен) Литва (до 17 лет) (жен)
Видео
27.03.23 в 16:00
Кариба Кариба
Булавайо Чифс
Видео
27.03.23 в 20:00
Варегг
Фюллингсдален
Видео
28.03.23 в 13:00
Словения (до 19 лет) Словения (до 19 лет)
Германия (до 19 лет) Германия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 13:00
Италия (до 19 лет) Италия (до 19 лет)
Бельгия (до 19 лет) Бельгия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 14:00
Германия (до 17 лет) Германия (до 17 лет)
Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 14:00
Финляндия (до 17 лет) Финляндия (до 17 лет)
Турция (до 17 лет) Турция (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Беларусь (до 17 лет) Беларусь (до 17 лет)
Босния и Герцеговина (до 17 лет) Босния и Герцеговина (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Израиль (до 17 лет) Израиль (до 17 лет)
Сербия (до 17 лет) Сербия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Черногория (до 17 лет) (жен) Черногория (до 17 лет) (жен)
Азербайджан (до 17 лет) (жен) Азербайджан (до 17 лет) (жен)
Видео
28.03.23 в 15:00
Казахстан (до 17 лет) (жен) Казахстан (до 17 лет) (жен)
Босния и Герцеговина (до 17 лет) (жен) Босния и Герцеговина (до 17 лет) (жен)
Видео
28.03.23 в 15:00
Исландия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет)
Шотландия (до 17 лет) Шотландия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Уэльс (до 17 лет) Уэльс (до 17 лет)
Черногория (до 17 лет) Черногория (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Латвия (до 19 лет) Латвия (до 19 лет)
Израиль (до 19 лет) Израиль (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Польша (до 19 лет) Польша (до 19 лет)
Сербия (до 19 лет) Сербия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 16:00
Северная Ирландия (до 19 лет) Северная Ирландия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет) Норвегия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 16:00
Румыния (до 19 лет) Румыния (до 19 лет)
Франция (до 19 лет) Франция (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 16:00
ОФК Младост Донья Горица ОФК Младост Донья Горица
Беране Беране
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Марта
14:34 · Чемпионат Европы 2024
Люксембург – «любимая» сборная Роналду
14:07 · Чемпионат Европы 2024
Матуиди — о выборе Мбаппе капитаном сборной Франции: «Мы должны принять это»
13:19 · Чемпионат Европы 2024
Румыния – Беларусь: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 28 марта 2023
12:51 · Чемпионат Европы 2024
Турция – Хорватия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 28 марта 2023
12:42 · Чемпионат Европы 2024
Шотландия – Испания: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 28 марта 2023
11:51 · Чемпионат Европы 2024
Роналду признан лучшим игроком матча против Люксембурга
11:45 · Чемпионат Европы 2024
Тчуамени: «Гризманн очень многое даёт сборной Франции»
11:44 · Чемпионат Европы 2024
Карпин - о Пиняеве: «Талант, но его нужно развивать»
11:27 · Чемпионат Европы 2024
Сака высказался о победе Англии над Украиной
11:02 · Чемпионат Европы 2024
Кейн прокомментировал победу над Украиной
10:22 · Чемпионат Европы 2024
Дешам высказался о ситуации с капитанством Мбаппе
08:36 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес высказался о связке Роналду - Рамуш
08:25 · Чемпионат Европы 2024
Чухлов оценил игру сборной России против Ирака
08:15 · Чемпионат Европы 2024
Мудрик - худший игрок матча Англия - Украина
08:04 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе готовится побить рекорд Платини
Все новости