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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду признан лучшим игроком матча против Люксембурга

27 Марта 2023 • 11:51 Комментировать

В матче второго тура группового раунда квалификации чемпионата Европы – 2024 сборная Португалии встречалась с Люксембургом. Пиренейцы отпраздновали разгромную победу со счетом 6:0. Двумя забитыми мячами в составе гостей отметился 38-летний нападающий Криштиану Роналду.

Благодаря своему вкладу в успех форвард был признан лучшим футболистом матча. Его выступление оценили восемью баллами из десяти возможных. Это самая высокая оценка среди игроков обеих команд.

Напомним, что Роналду обновил мировой рекорд по голам в матчах за сборные. На счету бомбардира 122 гола в 198 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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