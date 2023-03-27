Карпин - о Пиняеве: «Талант, но его нужно развивать»

Наставник сборной России Валери Карпин поделился мнением о 18-летнем полузащитнике национальной команды и московского «Локомотива» Сергее Пиняеве. Юный футболист отметился голом в товарищеской встрече с Ираком.

«Да, талант есть, с Сергеем ещё много нужно работать и подсказывать. Неординарный игрок, мы все уже кайфуем, когда игрок может обыграть в ситуации один на один. Это талант, но его нужно развивать», - заявил специалист в эфире на Первого канала.

Контрольный матч сборных России и Ирака состоялся в минувший уик-энд и завершился победой подопечных Карпина со счетом 2:0.