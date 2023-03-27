Сака высказался о победе Англии над Украиной

Нападающий сборной Англии Букайо Сака высказался о победе над национальной командой Украины в матче квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024. Британцы одолели «жёлто-синих» со счетом 2:0.

«Мы показали отличный футбол. Хоть и было мало времени для восстановления, но команда показала хорошую игру. Довольны тремя баллами. Но впереди еще очень длинная дистанция, поэтому эти результаты еще ничего не гарантируют», - передает слова форварда Channel 4.

В прошедшей встрече голами отметились Букайо Сака и Гарри Кейн.

В предыдущем матче сборная Англии на выезде отпраздновала победу над Италией со счетом 2:1.