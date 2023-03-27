Кейн прокомментировал победу над Украиной

Центрфорвард сборной Англии Гарри Кейн дал интервью после домашней победы над Украиной в матче квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024. Британцы выиграли со счетом 2:0.

«Мы должны были победить и сделали это. У сборной Англии сейчас отличное положение. Это была хорошая неделя.

Мы были очень расстроены из-за неудачи на чемпионате мира, но признак сильной команды – это умение снова встать на нужные рельсы», - передает слова нападающего BBC Sport.

Напомним, что победу сборной Англии принесли голы Гарри Кейна и Букайо Сака. Оба мяча были забиты в первом тайме.