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Дешам высказался о ситуации с капитанством Мбаппе

27 Марта 2023 • 10:22 Комментировать

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался касательно ситуации с капитанской повязкой Килиана Мбаппе. Как сообщалось в СМИ, такой выбор не понравился старожилу национальной команды Антуану Гризманну.

«Мбаппе сочетает в себе все, что нужно для роли капитана сборной Франции. Он объединит разные поколения в команде. Однако это не означает, что на Гризманне будет лежать меньшая ответственность. У Килиана есть лидерские качества, но ему будет нужна поддержка других членов команды», - цитирует тренера Telefoot.

В составе сборной Франции 24-летний нападающий провел 66 поединков, в которых отметился 36 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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