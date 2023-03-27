Дешам высказался о ситуации с капитанством Мбаппе

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался касательно ситуации с капитанской повязкой Килиана Мбаппе. Как сообщалось в СМИ, такой выбор не понравился старожилу национальной команды Антуану Гризманну.

«Мбаппе сочетает в себе все, что нужно для роли капитана сборной Франции. Он объединит разные поколения в команде. Однако это не означает, что на Гризманне будет лежать меньшая ответственность. У Килиана есть лидерские качества, но ему будет нужна поддержка других членов команды», - цитирует тренера Telefoot.

В составе сборной Франции 24-летний нападающий провел 66 поединков, в которых отметился 36 забитыми мячами.