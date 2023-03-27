Мартинес высказался о связке Роналду - Рамуш

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес в очередной раз высказал о звездном нападающем национальной команды Криштиану Роналду.

«Роналду - единственный игрок в мире, который провел 198 матчей на международном уровне. Его опыт очень важен для коллектива. Связка Криштиану и Гонсалу Рамуша может играть вместе. Даже не стоит это обсуждать», - передает слова специалиста O Jogo.

Напомним, что сборная Португалии стартовала в квалификации чемпионата Европы – 2024 с двух разгромных побед. Пиренейцы обыграли Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0). В прошедших матчах Роналду оформил по дублю.