Чухлов оценил игру сборной России против Ирака

Ветеран петербургского «Зенита» Борис Чухлов высказался об игре сборной России против национальной команды Ирака в товарищеском матче. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Ребята играли неплохо. В матче с Ираком показали агрессию, футбол, молодцы. Трудно охарактеризовать этот матч: за что играли с какой целью? Но собрались, вспомнили, что сборная у нас есть», - приводит слова Чухлова издание «РБ Спорт».

Напомним, что в предыдущем поединке сборная России сыграла вничью с национальной командой Ирана со счетом 1:1.