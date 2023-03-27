Мбаппе готовится побить рекорд Платини

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением насчет голевых достижений в национальной команде. В настоящий момент он занимает пятое место в списке бомбардиров «трёхцветных», отставая от Мишеля Платини на три мяча.

«Три мяча до Платини? Это очередная планка, которую мне нужно покорить. Платини – абсолютная легенда Франции. Даже если я его обгоню, он все равно останется легендарным игроком нашей страны. Я же намерен продолжать свой путь, и он пройдет через рекорд Мишеля», - заявил Мбаппе во время пресс-конференции.

24-летний нападающий провел за сборную Франции 67 поединков, в которых отметился 38 забитыми мячами.