Мартинес оценил важность Роналду для сборной Португалии

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о значимости нападающего Криштиану Роналду для национальной команды. Во вчерашнем матче отбора чемпионата Европы – 2024 против Люксембурга (6:0) 38-летний бомбардир забил два мяча.

«Криштиану очень важен для сборной, у него невероятно богатый опыт выступлений на международном уровне. Роналду – лидер нашей раздевалки. Это игрок, который готов вести команду за собой», - передает слова Мартинеса Record.

Роналду провел за сборную Португалии 198 поединков, в которых отметился 122 забитыми мячами. Он является рекордсменом по голами на международном уровне.