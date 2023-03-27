Роналду оценил старт Португалии в квалификации Евро-2024

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду разместил пост в своих социальных сетях после разгромных побед над Лихтенштейном (4:0) и Люксембургом (6:0) в матчах квалификации чемпионата Европы – 2024.

«Два матча, две победы. Задача выполнена. Очень рад, что внес свой вклад в успех сборной. Это очень хороший старт квалификации. Только вперед», - говорится в публикации 38-летнего нападающего.

Стоит отметить, что в каждом из прошедших поединков Криштиану забил по два гола.

В составе сборной Португалии Роналду провел 198 поединков, в которых отметился 122 забитыми мячами.

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