Малиновский высказался о поражении Украины от Англии

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский высказался о результате поединка квалификации чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Англии. Встреча завершилась поражением «жёлто-синих» со счетом 0:2.

«Мы старались играть в футбол. Было нелегко, но это только первый тур - все матчи впереди. Наша цель - занять одно из первых двух мест, которое даст нам право сыграть на чемпионате Европы», - передает слова футболиста ua.tribuna.

Следующий матч сборная Украины сыграет против национальной команды Северной Македонии. Встреча состоится 16 июня на выезде.