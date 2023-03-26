Сборная Словакии не испытала проблем с боснийцами

Сборные Словакии и Боснии и Герцговины провели матч второго тура квалификации Евро-2024. Хозяева выглядели сильнее противника и заслуженно победили. Уже в дебюте Роберт мак дальним ударом нашел щель между игроками, и мяч влетел в сетку. Еще до перерыва Лукаш Гараслин с линии штрафной пробил впритирку со штангой - 2:0. Во втором тайме моментов было еще больше, но футболисты на удивление неточно били из самых выгодных ситуаций.
Словаки добыли первую победу в отборе.
Протокол игры
|(1:0) Мак Роберт13'
|(2:0) Гараслин Лукаш40'
Дубравка Мартин•Пекарик Петер•Вавро Денис•Дьомбер Норберт•Ганцко Давид•Куцка Юрай•Лоботка Станислав90' (Беро Матуш (90') •Дуда Ондрей69' (Бенеш Ласло (69') •Мак Роберт58' (Суслов Томаш (58') •Robert Polievka69' (Зреляк Адам (69') •Гараслин Лукаш90' (Грошовски Патрик (90')
Шехич Ибрагим•Ахмедходжич Анел•Миличевич Хрвое46' (Цимирот Гойко (46') •Саничанин Синиша•Дедич Амар•Хаджиахметович Амир63' (Прчич Саньин (63') •Тахирович Бенджамин74' (Стеванович Мирослав (74') •Крунич Раде•Газибегович Юсуф•Превляк Смаил63' (Джеко Эдин (63') •Демирович Эрмедин
26 марта. Стадион "Народны (Тегельне Поле)".
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