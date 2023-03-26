Сборная Словакии не испытала проблем с боснийцами

Сборные Словакии и Боснии и Герцговины провели матч второго тура квалификации Евро-2024. Хозяева выглядели сильнее противника и заслуженно победили. Уже в дебюте Роберт мак дальним ударом нашел щель между игроками, и мяч влетел в сетку. Еще до перерыва Лукаш Гараслин с линии штрафной пробил впритирку со штангой - 2:0. Во втором тайме моментов было еще больше, но футболисты на удивление неточно били из самых выгодных ситуаций.

Словаки добыли первую победу в отборе.