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Чемпионат Европы по футболу 2024

Словения на классе победила Сан-Марино, Исландия уничтожила Лихтенштейн

26 Марта 2023 • 21:17 Комментировать
Словения
2:0
Сан-Марино
окончен

Сегодня, 26 марта, состоялись очередные матчи квалификационного цикла чемпионата Европы – 2024. Сборная Словении на своем поле принимала национальную команду Сан-Марино и отпраздновала победу со счетом 2:0.

В другом матче дня встречались сборные Лихтенштейна и Исландии. Исландцы на выезде отпраздновали разгромную победу со счетом 7:0.

Протокол игры 
Лихтенштейн0:7Исландия
  4' Олафссон Давид-Кристьян (0:1)
  38' Харальдссон Хакон-Арнар (0:2)
  48' Гуннарссон Арон (0:3)
  68' Гуннарссон Арон (0:4)
  73' Гуннарссон Арон (0:5)
  85' Гудьонсен Андри (0:6)
  87' Эллертссон Микаэль-Эгиль (0:7)
Бюхель Бенджамин  Фроммельт Ноах  Трабер Ларс   46' (Нетцер Андрин (   46' Хофер Йенс  Вольфингер Сандро   72' (Йилдыз Сейхан (   72' Майер Ливио  Люхингер Зимон   46' (Вольфингер Марко (   46' Визер Сандро   64'   77' (Бек Никлас (   77' Хаслер Николас  Филипп Гасснер   68' (Фрик Ноа (   68' Зеле Арон   90'
Запасные: Оспельт Джастин  Вольфингер Фабио   60'  Малин Андреас  Ло Руссо Лоренцо  Кардесоглу Ридван  Марксер Мартин
Рунарссон Рунар  Палссон Виктор  Гуннарссон Арон   74' (Isak Johannesson (   74' Магнуссон Хёрдур   65' (Сампстед Альфонс (   65' Олафссон Давид-Кристьян  Сигурдссон Арнор   65' (Гудьонсен Андри (   65' Тордарсон Стефан-Тейтюр  Гудмундссон Йоханн   46' (Андерсон Микаэль (   46' Торстейнссон Йон  Финнбогасон Альфред   56'   65' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (   65' Харальдссон Хакон-Арнар
Запасные: Гуннарссон Патрик  Гретарссон Даниэль  Траустасон Арнор  Тораринссон Гудмундур  Магнуссон Сайвар-Атли  Вальдимарссон Хакон-Рабн  Трандарсон Арон-Элис
 26 марта. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
Протокол игры 
Словения2:0Сан-Марино
(1:0) Сеско Бенджамин 57'  
(2:0) Ди Майо Роберто 60'  
Облак Ян  Стоянович Петар  Брекало Давид  Бийол Яка   36' (Дркушич Ваня (   36' Карничник Зан   58' (Балковец Юре (   58' Зайц Миха   82' (Хорват Томи (   82' Гнезда-Черин Адам  Ловрич Санди  Вербич Беньямин   82' (Горенц-Станкович Йон (   82' Вомбергар Андрес   58' (Випотник Жан (   58' Сеско Бенджамин
Запасные: Элшник Тими  Шпорар Андраж  Захович Лука  Залетел Жан  Целар Жан  Белек Вид  Видовшек Матевж
Бенедеттини Элиа  Фаббри Филиппо   54'   73' (Витайоли Маттео (   73' Росси Данте   46' (Ди Майо Роберто (   46' Чеволи Микеле  Д'Аддарио Алессандро   45'  Голинуччи Алессандро  Баттистини Микаэль  Лунадей Лоренцо   73' (Simone Franciosi (   73'   78' Нанни Никола   86' (Ринальди Данило (   86' Берарди Филиппо  Симончини Алдо
Запасные: Капиккьони Лоренцо  Баттистини Мануэль  Чеккароли Лука  Хирш Хосе  Бенедеттини Симоне  Дзафферани Томмазо
 26 марта. Стадион "Стожице" (Любляна).

 

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