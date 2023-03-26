Словения на классе победила Сан-Марино, Исландия уничтожила Лихтенштейн

Сегодня, 26 марта, состоялись очередные матчи квалификационного цикла чемпионата Европы – 2024. Сборная Словении на своем поле принимала национальную команду Сан-Марино и отпраздновала победу со счетом 2:0.
В другом матче дня встречались сборные Лихтенштейна и Исландии. Исландцы на выезде отпраздновали разгромную победу со счетом 7:0.
Протокол игры
|4' Олафссон Давид-Кристьян (0:1)
|38' Харальдссон Хакон-Арнар (0:2)
|48' Гуннарссон Арон (0:3)
|68' Гуннарссон Арон (0:4)
|73' Гуннарссон Арон (0:5)
|85' Гудьонсен Андри (0:6)
|87' Эллертссон Микаэль-Эгиль (0:7)
Бюхель Бенджамин • Фроммельт Ноах • Трабер Ларс 46' ( Нетцер Андрин ( 46') • Хофер Йенс • Вольфингер Сандро 72' ( Йилдыз Сейхан ( 72') • Майер Ливио • Люхингер Зимон 46' ( Вольфингер Марко ( 46') • Визер Сандро 64' 77' ( Бек Никлас ( 77') • Хаслер Николас • Филипп Гасснер 68' ( Фрик Ноа ( 68') • Зеле Арон 90'
Запасные: Оспельт Джастин • Вольфингер Фабио • 60'Малин Андреас • Ло Руссо Лоренцо • Кардесоглу Ридван • Марксер Мартин
Рунарссон Рунар • Палссон Виктор • Гуннарссон Арон 74' ( Isak Johannesson ( 74') • Магнуссон Хёрдур 65' ( Сампстед Альфонс ( 65') • Олафссон Давид-Кристьян • Сигурдссон Арнор 65' ( Гудьонсен Андри ( 65') • Тордарсон Стефан-Тейтюр • Гудмундссон Йоханн 46' ( Андерсон Микаэль ( 46') • Торстейнссон Йон • Финнбогасон Альфред 56' 65' ( Эллертссон Микаэль-Эгиль ( 65') • Харальдссон Хакон-Арнар
26 марта. Стадион "Рейнпарк" (Вадуц).
Протокол игры
|(1:0) Сеско Бенджамин 57'
|(2:0) Ди Майо Роберто 60'
Облак Ян • Стоянович Петар • Брекало Давид • Бийол Яка 36' ( Дркушич Ваня ( 36') • Карничник Зан 58' ( Балковец Юре ( 58') • Зайц Миха 82' ( Хорват Томи ( 82') • Гнезда-Черин Адам • Ловрич Санди • Вербич Беньямин 82' ( Горенц-Станкович Йон ( 82') • Вомбергар Андрес 58' ( Випотник Жан ( 58') • Сеско Бенджамин
Запасные: Элшник Тими • Шпорар Андраж • Захович Лука • Залетел Жан • Целар Жан • Белек Вид • Видовшек Матевж
Бенедеттини Элиа • Фаббри Филиппо 54' 73' ( Витайоли Маттео ( 73') • Росси Данте 46' ( Ди Майо Роберто ( 46') • Чеволи Микеле • Д'Аддарио Алессандро • 45'Голинуччи Алессандро • Баттистини Микаэль • Лунадей Лоренцо 73' ( Simone Franciosi ( 73' ) • 78'Нанни Никола 86' ( Ринальди Данило ( 86') • Берарди Филиппо • Симончини Алдо
Запасные: Капиккьони Лоренцо • Баттистини Мануэль • Чеккароли Лука • Хирш Хосе • Бенедеттини Симоне • Дзафферани Томмазо
26 марта. Стадион "Стожице" (Любляна).
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