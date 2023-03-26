Игроки сборной Германии Хаверц и Шлоттербек пропустят матч с Бельгией

Защитник Нико Шлоттербек и полузащитник Кай Хаверц не смогут помочь сборной Германии в контрольном матче против сборной Бельгии.

Как сообщает пресс-служба немецкой команды, Хаверц заразился гриппом, а у Шлоттербека диагностировано повреждение мышц левого бедра. Оба футболиста уже покинули расположение национальной команды.

Товарищеская встреча между сборной Германии и сборной Бельгии состоится во вторник, 28 марта. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ранее немецкая команда провела контрольную игру против Перу и одержала уверенную победу со счетом 2:0.