Гризманн забил самый быстрый гол сборной Франции за 16 лет

В первом туре отбора на Евро-2024 сборная Франции в пятницу вечером разнесла Нидерланды на своём поле со счётом 4:0. Автором первого гола в этой игре стал Антуан Гризманн. Чтобы забить гол, форварду понадобилась 1 минута и 55 секунд.

Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, Антуан Гризманн забил самый быстрый гол сборной Франции с 11 октября 2006 года. Тогда Луи Саа расписался в воротах сборной Фарерских островов после 37 сыгранных секунд. С тех пор прошло 16 с половиной лет.

Теперь сборная Франции готовится к гостевому матчу отбора на чемпионат Европы против Ирландии. Он пройдёт в понедельник, 27 марта.