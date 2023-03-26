Ремзи: «Я горжусь нашей командой»

Сборная Уэльса начала свою кампанию по отбору на следующий чемпионат Европы с безусловного успеха - она добилась ничьей на последней минуте игры в Сплите против хорватской команды. Капитан Уэльса Аарон Ремзи, принявший эстафету из рук закончившего карьеру Гарета Бэйла, прокомментировал итоги матча.

- Я восхищен, горжусь выступлением нашей команды. Мы знали, что придется много играть без мяча, но держались командного плана и смогли сравнять счет на последней минуте. Это нечто особенное, - цитирует слова Ремзи BBC Sport.

Теперь Уэльс сыграет со сборной Латвии, это будет следующий матч команды Ремзи.