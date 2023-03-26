Автор гола сборной Уэльса: «Я так ждал этот момент!»

С небольшой сенсации начался отборочный цикл для сборной Хорватии - бронзовый призер чемпионата мира упустил победу на последней минуте игры с командой Уэльса. Автор гола валлийцев, Нейтан Бродхед, поделился своими чувствами после неожиданного успеха.

- Я переволновался, если честно, потому что так давно ждал этого момента! Мы нуждались в очке, мы пытались выиграть, но и очко - тоже хорошо. Мы строим новую команду, - цитирует слова валлийского игрока BBC Sport.

В следующем своем матче в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года сборная Уэльса сыграет со сборной Латвии, это случится 28 марта.