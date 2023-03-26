Сборная Румынии легко победила в Андорре

Сборная Андорры принимала соперников из Румынии в стартовом для себя матче квалификации Евро-24. Хозяева привычно сыграли от обороны и в основном только мешали созиданию. Хотя румыны не так часто били по воротам, но свои моменты в голы все же воплощали. Деннис Ман отличился на 35-й минуте, а в самом начале второй половины поединка метко пробил Денис Алибек - 2:0.
Протокол игры
|35'Ман Деннис (0:1)
|50'Алибек Денис (0:2)
Альварес Икер•Рубио Хесус II•Льовера Макс• 12'Алаведра Альберт•Сан-Никола Мойсес86' (Гарсия Марк (86') •Мартинес Алекс II•Ребес Марк 59'• 61'Валес Марк60' (Гильен Жоэль (60') •Сервос Жоан86' (Пуйоль Марк (86') •Виейра Марсио•Росас Альберт72' (Фернандес Рикард (72')
Ионуц Андрей Раду•Ратиу Андрей•Олару Дариус65' (Балута Тудор (65') •Бурка Андрей•Дрэгушин Раду• 89'Моруцан Олимпиу72' (Добре Алекс (72') •Марин Рэзван 23'65' (Марин Мариус (65') •Ман Деннис72' (Попеску Октавиан (72') • 78'Станчу Николае78' (Тэнасе Флорин (78') •Сореску Деян•Алибек Денис
25 марта. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
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