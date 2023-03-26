Сборная Румынии легко победила в Андорре

Сборная Андорры принимала соперников из Румынии в стартовом для себя матче квалификации Евро-24. Хозяева привычно сыграли от обороны и в основном только мешали созиданию. Хотя румыны не так часто били по воротам, но свои моменты в голы все же воплощали. Деннис Ман отличился на 35-й минуте, а в самом начале второй половины поединка метко пробил Денис Алибек - 2:0.