Сборная Уэльса ушла от поражения в игре с хорватами, забив в компенсированное время

Фавориты группы D квалификации чемпионата Европы, сборные Хорватии и Уэльса, встретились в первом туре. Британцы сыграли в свой футбол, и при обилии борьбы на каждом участке поля моментов у ворот было не так много. В середине первого тайма Андрей Крамарич выиграл борьбу у защитника и метров с 20 здорово пульнул в правый нижний угол ворот. После перерыва Матео Ковачич с близкой дистанции пробил над рамкой. У гостей Дэниэл Джеймс в контратаке направил мяч неточно по высоте. Впрочем, на третьей компенсированной минуте британцы отыгрались, Нейтан Бродхед в падении замкнул дальнюю штангу - 1:1.