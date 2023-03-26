Сборная Уэльса ушла от поражения в игре с хорватами, забив в компенсированное время

Фавориты группы D квалификации чемпионата Европы, сборные Хорватии и Уэльса, встретились в первом туре. Британцы сыграли в свой футбол, и при обилии борьбы на каждом участке поля моментов у ворот было не так много. В середине первого тайма Андрей Крамарич выиграл борьбу у защитника и метров с 20 здорово пульнул в правый нижний угол ворот. После перерыва Матео Ковачич с близкой дистанции пробил над рамкой. У гостей Дэниэл Джеймс в контратаке направил мяч неточно по высоте. Впрочем, на третьей компенсированной минуте британцы отыгрались, Нейтан Бродхед в падении замкнул дальнюю штангу - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Крамарич Андрей28'
|(1:1) Бродхед Нейтан 90'
Ливакович Доминик•Юранович Йосип• 31'Шутало Йосип•Гвардиол Йошко•Соса Борна•Модрич Лука•Брозович Марсело•Ковачич Матео76' (Влашич Никола (76') •Крамарич Андрей76' (Пашалич Марио (76') •Перишич Иван•Ливайя Марко53' (Муса Петар (53')
Уорд Дэнни II•Робертс Коннор II•Мефам Крис•Родон Джо•Уильямс Неко•Ампаду Этан• 25'Уилсон Гарри64' (Бёрнс Уэс (64') •Ремзи Аарон64' (Томас Сорба (64') •Моррелл Джозефф•Джеймс Дэниэл64' (Бродхед Нейтан (64') •Мур Киффер70' (Брэдшоу Том (70')
25 марта. Стадион "Полюд" (Сплит).
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