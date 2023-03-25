Сборные Израиля и Косова начали квалификацию с ничьей

В очередном матче первого тура встретились национальные команды Израиля и Косова. У хозяев был небольшой перевес, но победы добиться не удалось. Злазар Даса стал автором автогола на 35-й минуте, а Дор Перец после перерыва сравнял счет - 1:1.
Протокол игры
|36'Даса Элазар (0:1)
|(1:1) Перец Дор56'
Глазер Омри•Даса Элазар•Raz Shlomo• 86'Витор Мигел• 41'Лайднер Дорон88' (Натхо Бибрас (88') •Глух Оскар79' (Барибо Тай (79') •Лави Нета•Перец Дор•Хазиза Долев 64'67' (Канаан Мохаммад (67') •Вайссман Шон88' (Групер Дэнни (88') •Манор Соломон
Мурич Ариянет•Войвода Мергим88' (Хадергьонай Флорент (88') •Ррахмани Амир•Крюезиу Мирлинд• 43'Пакарада Леарт•Целина Берсант•Дрешевич Ибрахим 84'88' (Бериша Валон (88') •Муслия Флоран79' (Зенели Арбер (79') •Жегрова Эдон67' (Фазлии Бетим (67') •Мурики Ведат•Рашица Милот
25 марта. Стадион "Блумфилд".
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