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Сборные Израиля и Косова начали квалификацию с ничьей

25 Марта 2023 • 22:02 Комментировать
Израиль
1:1
Косово
окончен

В очередном матче первого тура встретились национальные команды Израиля и Косова. У хозяев был небольшой перевес, но победы добиться не удалось. Злазар Даса стал автором автогола на 35-й минуте, а Дор Перец после перерыва сравнял счет - 1:1.

Протокол игры  
Израиль1:1Косово
  36'Даса Элазар (0:1)
(1:1) Перец Дор56'  
Глазер ОмриДаса ЭлазарRaz Shlomo  86'Витор Мигел  41'Лайднер Дорон 88' (Натхо Бибрас ( 88') Глух Оскар 79' (Барибо Тай ( 79') Лави НетаПерец ДорХазиза Долев  64' 67' (Канаан Мохаммад ( 67') Вайссман Шон 88' (Групер Дэнни ( 88') Манор Соломон
Запасные: Гандельман ОмриДжабер МахмудГерафи ЙоавДжехезкель СагивДаниэл ПерецГлазер ДанКаничовски ГабиРотман Лиран
Мурич АриянетВойвода Мергим 88' (Хадергьонай Флорент ( 88') Ррахмани АмирКрюезиу Мирлинд  43'Пакарада ЛеартЦелина БерсантДрешевич Ибрахим  84' 88' (Бериша Валон ( 88') Муслия Флоран 79' (Зенели Арбер ( 79') Жегрова Эдон 67' (Фазлии Бетим ( 67') Мурики ВедатРашица Милот
Запасные: Идризи БлендиБютюки ЗюмерБекай ВисарАлити ФиданРрудхани ДонатМуйя АрбнорУйкани СамирЛосаж Флорьян
25 марта. Стадион "Блумфилд".

 

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Сборная Израиля сборная Косова
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