Лукаку рассказал, как изменилась игра сборной Бельгии при Тедеско

Центрфорвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, отметившийся хет-триком в матче отбора чемпионата Европы – 2024 против Швеции (3:0), высказался о новом главном тренере команды Доменико Тедеско.

«Под руководством Тедеско мы стали играть в более атакующий футбол. У нас было не так много времени для совместной работы, однако я доволен. Перемены – нормальная часть процесса, тем более если это подкрепляется результатами», - передает слова нападающего Tuttomercatoweb.

Тедеско занял пост главного тренера сборной Бельгии в феврале 2023 года. С ним подписан контракт до конца июля следующего года.