Варан: «Был горд играть за сборную Франции»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился впечатлениями от посещения поединка квалификации чемпионата Европы – 2024 между сборными Франции и Нидерландов. «Трёхцветные» отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0.

«Огромное спасибо за отличный прием. Для меня большая честь, что я получил возможность закрыть это главу моей карьеры таким образом. У меня не хватает слов, чтобы описать то, как я люблю сборную Франции. Всегда был горд защищать цвета национальной команды», - гласит сообщение Рафаэля в социальных сетях.

Напомним, что Варан объявил о завершении международной карьеры в феврале текущего года.