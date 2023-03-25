Лукаку: «Я показал всему миру, на что способен»

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о крупной победе над национальной командой Швеции в матче квалификационного этапа чемпионата Европы – 2024. «Красные дьяволы» победили со счетом 3:0, а нападающий сделал хет-трик.

«Непростой матч, но мы довольны победой. Показали хорошую игру. Я рад показать всему миру, на что способен. Чувствую себя одним из лидеров сборной. Теперь нужно переключить все внимание на матч против Германии. Мы способны одержать победу», - передает слова бомбардира Tuttomercatoweb.

Матч между сборными Бельгии и Германии состоится во вторник, 28 марта, в Кёльне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по мск.