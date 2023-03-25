Ван Дейк высказался о разгромном поражении Нидерландов

Защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк пообщался с журналистами после разгромного поражения от национальной команды Франции в матче квалификации чемпионата Европы – 2024. «Оранжевые» проиграли со счетом 0:4.

«Когда быстро пропускаешь голы, а тем более два, становится очень тяжело. Мы провально начали игру, а соперник наоборот поймал свой ритм. Это очень болезненное поражение для нас. В нем сыграли роль несколько факторов. Нужно все разобрать и двигаться дальше. Мы в состоянии улучшить свою игру», - передает слова защитника NOS.

Следующий матч Нидерланды проведут против Гибралтара в понедельник, 27 марта.