Мбаппе побил рекорд Бензема

Звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие во вчерашнем матче квалификационного турнира чемпионата Европы - 2024. Форвард помог «трёхцветным» разгромить Нидерланды (4:0), отметившись двумя забитыми мячами.

На счету 24-летнего бомбардира стало 38 голов. Он вошел в топ-5 лучших голеадоров сборной Франции, обогнав Карима Бензема. Лидером по этому показателю является Оливье Жиру с 53 голами.

Следующий матч в отборочном цикле сборная Франции поведет против национальной команды Ирландии. Эта встреча состоится в понедельник, 27 марта.