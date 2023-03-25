Тер Штеген: «Теперь я первый номер сборной Германии»

Голкипер каталонской «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген высказался о том, что стал первым номером национальной команды.

«Меня позвали, и я согласился. Теперь я первый номер сборной Германии. Мне больше нечего сказать по этому поводу. Я всегда хочу быть основным голкипером в своих командах и делаю все, чтобы этого добиться», - передает слова тер Штегена пресс-служба национальной команды.

Напомним, что первым номером сборной Германии долгое время являлся Мануэль Нойер. Но вратарь выбыл из строя до конца сезона из-за перелома ноги, полученного во время зимнего отпуска.