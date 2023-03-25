Уткин назвал лучшего комментатора России

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от просмотра поединка отбора чемпионата Европы – 2024 между сборными Италии и Англии. Он отметил работу комментатора Дениса Казанского.

«Италия - Англия. Высочайший класс комментаторской работы. Казанский безоговорочно лучший, просто не с кем сравнивать», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Напомним, что поединок между итальянцами и англичанами завершился победой гостей со счетом 1:2. В составе «скуадры адзурры» голом отметился Матео Ретеги. За команду Гарета Саутгейта голы забивали Деклан Райс и Гарри Кейн.