Хаджи оценил игру футболистов «Спартака» против Ирана

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался насчет недавнего товарищеского поединка между сборными России и Ирана. Встреча прошла в Тегеране и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мне игра не понравилась, а вот спартаковские ребята действовали интересно. Спартаковцы - молодцы! Товарищеские игры никогда не сравнятся с официальными, потому что не тот настрой. А от настроя зависит игра», - приводит слова Александра издание Sport24.

Следующий товарищеский поединок сборная России проведет против национальной команды Ирака. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 26 марта и начнется в 18:00 по московскому времени.