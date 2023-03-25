Сантуш высказался о поражении от Чехии

Наставник сборной Польши Фернанду Сантуш высказался касательно поединка против национальной команды Чехии в отборочном цикле чемпионата Европы – 2024. Поляки уступили со счетом 1:3.

«У нас ничего не получилось. Я чувствую большое разочарование и грусть. Такие же эмоции испытывают и футболисты. Нашей команде нужен баланс между обороной и нападением. Мы должны поработать над своим менталитетом, чтобы правильно реагировать на ситуации, подобные той, что произошла в этот вечер», - цитирует португальца пресс-служба УЕФА.

Следующий матч Польша проведет против Албании 27 марта.