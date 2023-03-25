Куман высказался о провале Нидерландов в матче с Францией

В матче первого тура квалификации чемпионата Европы – 2022 сборная Нидерландов на выезде крупно проиграла Франции со счетом 0:4. Главный тренер «оранжевых» Рональд Куман высказался о провальном выступлении своих подопечных.

«В этом матче мы показывали очень наивный футбол. Жаль, что многие футболисты не смогли сыграть из-за вируса, но это не оправдание. В этом матче команда показала плохую игру. Ждал от наших лидеров намного большего», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Следующий поединок в отборе сборная Нидерландов проведет против национальной команды Гибралтара 27 марта.