Дешам прокомментировал разгром Нидерландов

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о разгромной победе над Нидерландами в матче отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Мы отлично вернулись после ЧМ-2022. Хоть у соперника и были проблемы, это не отменяет нашей хорошей игры. Для нас было очень важно одержать победу на своем поле. Но впереди еще один поединок. У нас мало времени на восстановление», - передает слова специалиста RMC Sport.

Напомним, что матч первого тура квалификационного этапа между сборными Франции и Нидерландов завершился победой «трёхцветных» со счетом 4:0. Следующую игру подопечные Дешама проведут против Ирландии.