Тедеско высказался о дебютной победе в сборной Бельгии

Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о матче против национальной команды Швеции в отборочном раунде чемпионата Европы 2024 года. «Красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 3:0.

«Мы добились отличного результата. Была прекрасная атмосфера как на поле, так и на скамейке запасных. Это командная победа. Рад, что Кевин де Брёйне одержал победу в дебютном матче в качестве капитана команды. Еще отмечу голы Лукаку. Это было прекрасно, мы довольны», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

Этот матч стал дебютным для Тедеско у руля сборной Бельгии.