Ибрагимович едва не стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы

Игрок сборной Гибралтара помешал Златану Ибрагимовичу стать самым возрастным игроком, который когда-либо выходил на поле в рамках отборочных и финальных турниров чемпионатов Европы. Речь идёт об игроке сборной Гибралтара Ли Касьяро – он играл против сборной Греции в параллельном матче (0:3).

Напомним, вчера знаменитый швед сыграл в матче квалификации на Евро-2024 против сборной Бельгии (0:3). Ему на момент выхода на поле был 41 год, пять месяцев и 21 день. Однако Касьяро всего на четыре дня старше Ибрагимовича, поэтому именно он является самым возрастным игроком всех этапов Евро на данный момент.

Отметим, что рекорд на финальных этапах сохраняет экс-голкипер сборной Венгрии Габор Кирай, сыгравший тогда в возрасте 40 лет, двух месяцев и 25 дней.