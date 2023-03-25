Забитцер принял участие в трёх голах - такого в Австрии не случалось с 2012 года

С крупной победы стартовала сборная Австрии в очередном отборочном цикле к чемпионату Европы, команда обыграла со счетом 4:1 сборную Азербайджана. Марсель Забитцер, полузащитник австрийской сборной, поучаствовал в трех голах своей команды. Он дважды забил, а также удачно ассистировал партнеру по команде - Кристофу Баумгартнеру.

Как оказалось, Забитцер, выступающий за английский «Манчестер Юнайтед», стал первым игроком австрийской сборной с 2012 года, принявшим участие сразу в трех голах за матч. Тогда, более десяти лет тому назад, это был Давид Алаба в матче против сборной Казахстана.