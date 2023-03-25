Сборные Молдовы и Азербайджана неважно стартовали в квалификации Евро-2024

Сборная Молдовы набрала первое очко в отборочном турнире Евро-2024 по итогам домашнего матча с Фарерами. Северяне вели на протяжении большей части поединка благодаря голу Мадса Миккельсена. Лишь на 87-й минуте соперник отыгрался, реализованный пенальти на счету Йона Николаеску - 1:1.

Сборная Азербайджана начала квалификацию в Австрии и с треском проиграла со счетом 1:4. Дубль в активе Марселя Забитцера.