Сборные Молдовы и Азербайджана неважно стартовали в квалификации Евро-2024

Сборная Молдовы набрала первое очко в отборочном турнире Евро-2024 по итогам домашнего матча с Фарерами. Северяне вели на протяжении большей части поединка благодаря голу Мадса Миккельсена. Лишь на 87-й минуте соперник отыгрался, реализованный пенальти на счету Йона Николаеску - 1:1.
Сборная Азербайджана начала квалификацию в Австрии и с треском проиграла со счетом 1:4. Дубль в активе Марселя Забитцера.
Протокол игры
|27' Миккельсен Мадс (0:1)
|(1:1) Николаеску Йон 87'
Райлян Дорин • Крачун Артур • 45'Мудрак Виктор 73' ( Кожокарь Серафим ( 73') • Посмак Вячеслав • Ревенко Иоан-Кэлин • Плэтикэ Сергиу 73' ( Штиня Виктор ( 73') • Раца Вадим • Каймаков Михаил • Постолаки Вирджилиу 46' ( Моцпан Никита ( 46') • Домашкан Виталий • Николаеску Йон
Запасные: Кожокару Максим • Дрос Кристиан • Аврам Кристиан • Йосипой Мариус • Белоусов Александр • Богачук Виктор • Жардан Ион • Челядник Дмитрий • Штефан Михаил
Ламхауге Маттиас • Йоэнсен Рене • Феро Одмар 79' ( Клеттскард Палл ( 79') • Ванхамар Гуннар • 50'Давидсен Вильормур • Миккельсен Мадс 71' ( Ролантссон Гилли ( 71' ) • 78'Ватнхамар Сольви • Андреасен Якуп • 86'Ольсен Мейнхард 79' ( Йонссон Видар ( 79' ) • 90'Йоханнесен Патрик 63' ( Мненей Ноа ( 63' ) • 84'Ольсен Клеминт 79' ( Ватнсдаль Хейни ( 79')
Запасные: Рейнатред А Бардюр • Йохансен Даниэль • Морк Бьярти • Радославлевич Стефан • Петерсен Петур • Серенсен Ханус • Балдвинссон Рогви
24 марта. Стадион "Зимбру".
Протокол игры
|(1:0) Забитцер Марсель28'
|(2:0) Грегорич Михаэль29'
|(3:0) Забитцер Марсель50'
|64'Махмудов Эмин (3:1)
|(4:1) Баумгартнер Кристоф69'
Линднер Хайнц•Мвене Филлипп•Дансо Кевин•Траунер Гернот74' (Ульмер Андреас (74') •Вебер Максимилиан 15'34' (Пош Штефан (34') •Виммер Патрик68' (Адаму Чуквубике (68') •Лаймер Конрад•Зайвальд Николас•Забитцер Марсель74' (Любичич Деян (74') •Баумгартнер Кристоф•Грегорич Михаэль68' (Кайнц Флориан (68')
Иманов Юсиф•Хагверди Ходжатолла•Мустафазаде Бахлул•Хасан-Ализаде Бахтияр46' (Кривоцюк Антон (46') •Джафаргулиев Элвин 32'46' (Алескеров Намик (46') •Алмейда Ричард 45'77' (Исаев Алексей (77') •Махмудов Эмин• 45'Паскуаль Эдди 50'60' (Джамалов Элвин (60') •Коку Озан46' (Алиев Азер (46') •Дадашов Ренат• 81'Шейдаев Рамиль
24 марта. Стадион "Raiffeisen Arena".
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